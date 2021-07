Rekrutacja 2021: Nawet 30 chętnych na jedno miejsce na wrocławskich uczelniach! Andrzej Zwoliński

Immatrykulacja - rozpoczęcie roku akademickiego we Wrocławiu. Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

Największe wrocławskie uczelnie ogłosiły wyniki rekrutacji na studia. Studiowanie we Wrocławiu cieszy się niesłabnącą popularnością. Zobaczcie, co maturzyści najbardziej chcą studiować. Przypominamy, że to jeszcze nie koniec naboru.