Ratownicy medyczni we Wrocławiu idą masowo na zwolnienia. Zamknięty SOR

AKTUALIZACJA 17:30

– SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka we Wrocławiu zostanie dzisiaj, tj. 21 lipca od godz. 18 do odwołania całkowicie zamknięty ze względu na brak możliwości zachowania funkcjonalności oddziału ratunkowego - przyjmowania karetek pogotowia, śmigłowców LPR oraz pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR-u. Sytuacja spowodowana jest nagłą absencją ponad połowy personelu medycznego - ratowników medyczny i pielęgniarek, stanowiących obsadę oddziału – informuje rzecznik marszałka województwa – Michał Nowakowski.

Pacjenci będą przewożeni do pozostałych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na terenie Wrocławia.