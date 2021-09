Rafał Makowski: Rozstanie z Legią zabolało. Zrobimy wszystko, by ją pokonać (WYWIAD)

Jak przebiegają przygotowania do meczu z Legią? Czuć jakieś większe emocje?

Jako drużyna staramy się podchodzić do najbliższego spotkania spokojnie, jak do każdego innego. Trenujemy bez wywierania na sobie niepotrzebnej presji, ale robimy to z konkretnym pomysłem. Wiemy, co chcemy osiągnąć i jak mamy grać. Interesuje nas tylko zwycięstwo.

Trudno mi uwierzyć, że akurat Ty podchodzisz do tego spotkania "normalnie". W końcu jesteś wychowankiem Legii.

Ten dodatkowy dreszczyk się pojawia, ale raczej w pozytywnym sensie. Spędziłem w tym klubie 14 lat, debiutowałem w jego barwach w ekstraklasie, posmakowałem europejskich pucharów. Rozstanie trochę zabolało. Po powrocie z wypożyczenia dowiedziałem się, że mój wygasający kontrakt nie zostanie przedłużony. Dzisiaj jestem piłkarzem Śląska i zrobię wszystko, żebyśmy ponieśli z murawy trzy punkty. Jestem przekonany, że stać nas na to, jeśli zrealizujemy założony plan.