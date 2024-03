Przymrozki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia

Spore ochłodzenie na początku tygodnia zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przymrozki pojawią się na terenie całego kraju, także we Wrocławiu. Już od poniedziałku (18 marca) do środy (20 marca) do godziny 8 rano, termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazywać około -2 st. C.

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -5. Temperatura maksymalna w poniedziałek około 4 st. C, we wtorek około 7 st. C - przekazują synoptycy.

Synoptycy rekomendują, by w godzinach porannych kierowcy zachowali ostrożność na drogach. Z powodu spadku temperatury jezdna może byś śliska. Największe utrudnienia mają pojawić się na północy i wschodzie kraju, jednak pamiętajmy, że ostrzeżeniami został objęty także Dolny Śląsk.