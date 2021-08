Przedsiębiorco, nie bój się zagadać do naukowca!

Współpraca nauki i biznesu – to hasło jest powtarzane często jak mantra albo zaklęcie czarodziejskie. Teoretycznie obie strony są zainteresowane tym mariażem, ale w praktyce chyba nie zawsze wychodzi, sądząc po tym, jak dużo się o tym mówi i jak wiele jest akcji promujących takie biznesowe związki?

Trudno powiedzieć, że to nieudane połączenie, choć oczywiście wszyscy chcieliby, by perspektywy tych związków były znacznie lepsze. Moim zdaniem to mogłoby się odbywać dynamiczniej i sprawniej, zwłaszcza że mamy odpowiednie możliwości. To wymaga przede wszystkim wspólnego zdefiniowania problemów, które przedsiębiorca chciałby rozwiązać, a naukowcy dysponują odpowiednimi narzędziami, by mu w tym pomóc.

Z tego, co Pan właśnie powiedział, wypływa fundamentalny wniosek: obie strony muszą mieć z takiego układu wymierne korzyści. Jakie?

Pierwsza, podstawowa jest taka, że w przemyśle pojawią się jakieś atrakcyjne, innowacyjne rozwiązania, dzięki którym taka firma stanie się rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, że ma coś nowego, co pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji bez tracenia na jakości. Chodzi głównie o tzw. aplikacje dotyczące nowych rozwiązań, czyli to, jak można rozwiązanie, które narodziło się m.in. w głowie naukowca zastosować w przemyśle. Często zdarzają się nam takie sytuacje, że przedstawiciel firmy przedstawia konkretny problem, który wymaga innowacyjnego rozwiązania. Najpierw zastanawiamy się, jak zdefiniować problem, tzn. przełożyć go na „język nauki”, co wiążę się z precyzyjnym i jednoznacznym określeniem potrzeb i wymogów procesowych, potem – jak go rozwiązać np. wykorzystując technologię stosowaną obecnie lub wykreować nową, a wreszcie – jak zdobyć środki potrzebne na rozwiązanie tego problemu czy wyprodukowanie pierwszych prototypów do testów a później do produkcji.