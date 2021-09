Problematyczny automat paczkowy Allegro. Czy jest na niego sposób?

O problemie poinformował nas czytelnik, Tomasz Zaród.

"Na osiedlu Bartoszowice Allegro ze spółdzielnią postawili automat paczkowy w takim miejscu, że zasłania pieszym widoczność na samochody (i odwrotnie) . W dodatku to ma być niby "zielony automat", a przy stawianiu uszkodzili korzenie sosny i zniszczyli trawnik" - pisze Tomasz.

Pozwolenie na umiejscowienie urządzenia Allegro w tym miejscu wydała spółdzielnia, jako zarządca terenu. Do niej z problemem niebezpiecznej lokalizacji automatu próbowali zwrócić się sąsiedzi Tomasza. Jak mówi - bezskutecznie. Po naszej interwencji, zastępca prezesa Zarządu Spółdzielni Biskupin, mgr inż. Jarosław Puchalski, podał rozwiązanie.

- Osobiście sprawdziłem wjazd i wyjazd z osiedlowej ulicy i nie widziałem podczas korzystania z niego żadnej trudności. Jednak jest to moja osobista opinia. Jeżeli automat paczkowy Allegro będzie rzeczywiście przeszkadzał mieszkańcom i będziemy od nich dostawać takie sygnały, to go przesuniemy. Jest taka techniczna możliwość - mówi mgr inż. Jarosław Puchalski.