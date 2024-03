Prawdziwe hity lat 90. Zobacz czego słuchały, co oglądały i w co się ubierały nastolatki w końcówce XX wieku Justyna Orlik

Ponad 30 lat minęło od początku epoki, która całkiem zmieniła życie najmłodszych w Polsce. Otwarcie granic i dostęp do zagranicznej telewizji umożliwiał korzystanie z wielu dobrodziejstw - komputerów, muzyki i zagranicznych seriali. Zobaczcie, jakie kultowe momenty dla Was zatrzymaliśmy! >>> screen YT/Wikipedia Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Szalone lata 90. w Polsce to wysyp zagranicznej muzyki, dużej ilości słodyczy oraz rozmaitych gadżetów, które kolekcjonowały nastolatki ponad dwadzieścia lat temu. Furorę robiły takie zespoły, jak Spice Girls oraz New Kids on the Block, a w sklepikach szkolnych królowały gumowe papierosy, oranżada w proszku oraz mleko słodzone w tubce. Przenieśmy się w czasie do miejsc i smaków, które wtedy królowały.