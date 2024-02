Prawdziwa wiosna nadchodzi do Wrocławia. Temperatury będą już tylko na plusie! Sprawdźcie prognozę pogody na weekend (16-18 lutego)

Pogoda na weekend (16-18 lutego) we Wrocławiu

W piątek, o godzinie 18 wrocławskie termometry pokażą około 9 st. C . Według modeli IMGW będzie pochmurnie i dość wilgotno, ale nie powinno padać. Wiatr osiągnie prędkość około 10 km/h , a ciśnienie powietrza wyniesie 1018hPa . W nocy z piątku na sobotę (16/17 lutego) temperatura spadnie zaledwie o 1 st. C., natomiast mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Na sobotę (17 lutego) synoptycy z IMGW zapowiadają poranne opady deszczu. Na szczęście, w późniejszych godzinach powinno się rozpogodzić. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie około 12 st. C. Prędkość wiatru nie przekroczy 20 km/h, a ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1024hPa. W nocy z soboty na niedzielę (17-18 lutego) temperatura spadnie do 3 st. C., za to wiatr będzie prawie nieodczuwalny. Prognozowana prędkość porywów wynosi 8 km/h.