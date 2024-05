Praca sezonowa za granicą. Można zarobić nawet 5 tys. euro! Kogo szukają pracodawcy?

Praca sezonowa za granicą. Gdzie i ile zarobią Polacy?

Choć praca sezonowa jest w cenie zawsze, to najczęściej Polacy wyjeżdżają w okolicach maja lub czerwca. Dorabiają do studiów lub szlifują język obcy, wyjeżdżając na zbiory owoców, do fabryk, zakładów przetwórstwa żywności, czy na stanowiska budowlane. Jednak to nie wszystkie zawody, w których Polacy są wręcz pożądani przez zagranicznych pracodawców.