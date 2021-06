Pożar na plaży miejskiej we Wrocławiu. Jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA]

Ranna została jedna osoba - mężczyzna, który przechodził obok foodtrucka w chwili, gdy eksplodowała butla z gazem. Mężczyzna został poparzony. Przytomny, w stanie niezagrażającym życiu, trafił do szpitala.

Pożar na plaży miejskiej we Wrocławiu. Jedna osoba została r...

Beach Bar Wyszczekany to jedna z najnowszych plaż miejskich we Wrocławiu, otwarta w połowie maja 2021 roku. Jest tam strefa gastronomiczna, strefy: relaksu, zajęć ruchowych i zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej i scena.

Dzisiejszy wieczór w Beach Bar Wyszczekany upływał pod znakiem Euro: