Posiłki w więzieniach, czyli jak są karmieni więźniowie w polskich zakładach karnych. Czy jest lepiej jak w szpitalach?

Co jedzą więźniowie?

- Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza - czytamy w pierwszym paragrafie 109 art. KKW.

Nad właściwym przygotowaniem posiłków w każdej jednostce czuwa funkcjonariusz Służby Więziennej - szef kuchni. To on sprawuje także nadzór nad zatrudnionymi w kuchni osadzonymi. Więźniowie są zaangażowani w każdy etap przygotowywania posiłków - od obierania warzyw, po serwowanie gotowych dań.



Gęsta zupa na I danie. Na II danie - kotlet mielony z ziemniakami, do tego surówka z ogórków i kompot. Facebook - Posiłki w więzieniach

Ostatecznie za to co znajduje się na talerzach osadzonych odpowiada funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego. Wartość energetyczna posiłków, w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18-go roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych.