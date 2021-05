Półkolonie we Wrocławiu. Gdzie zapisać dziecko? [LISTA]

Strajk: Szkoły odsyłają dzieci do domu, przedszkola zamknięte

Piątek to kolejny dzień strajku nauczycieli. Są na zwolnieniach lekarskich, domagając się podwyżek. We Wrocławiu nieczynnych jest już co najmniej 17 przedszkoli, kolejnych 19 przedszkoli i szkół łączy klasy i grupy, odwołuje lekcje i apeluje do rodziców, by zostawiali dzieci w domach.