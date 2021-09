Podczas lekcji uczeń podstawówki pobił nauczycielkę

- Tuż po napaści na nauczycielkę, uczeń nadal był bardzo wzburzony. Innemu nauczycielowi, który był w pobliżu, udało się uspokoić chłopca i spowodować, by nie zrobił krzywdy sobie i innym – opowiada nam dyrektor podstawówki, Ernest Kłósek. - Wezwałem policję i pogotowie, które po kwadransie przyjechały do szkoły i podjęły swoje czynności. Zapewniam, że nasza szkoła jest bezpieczna i ten incydent całkowicie nas zaskoczył. Nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy zachowanie tego ucznia to efekt zdalnego nauczania, czy czegoś innego. Sytuacja jest badana - dodaje.

Jak powiedział dyrektor, dziś uczeń nie pojawił się w szkole, ale nauczycielka, która została uderzona, jest w pracy.

- Naszą rolą jest stawiać czoła problemom, choć niekoniecznie dostawać za to razy – dodaje dyrektor. - Gwarantujemy wsparcie naszej koleżance.

Dyrektor przyznał, że mama ucznia, który zaatakował nauczycielkę, jest świadoma problemu, a szkoła zapewni jej wsparcie, łącznie z pozyskaniem specjalistów z zewnątrz, jeśli tacy będą potrzebni.