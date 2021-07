Pod Wrocławiem rozegrano triathlon Januszy i Grażyn. Nagrody za skarpetki i klapki! [ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

23 kilometry wpław, na rowerze i biegiem. Nie trzeba być wielkim sportowcem i trenować po kilka godzin dziennie, by wziąć udział w tej wyjątkowej rywalizacji. Jednak dla tytułowych Januszy i Grażyn to jest wyzwanie. 300 metrów w wodzie, 17 km na rowerze i 5 kilometrów biegu, z takimi dystansami zmierzyło się w sobotę 160 osób. A pokonanie tej trasy to już 1/8 popularnego Ironmana!