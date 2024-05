Pociąg Kolei Dolnośląskich, także w tym roku pojedzie nad morze. Będzie jeszcze szybciej i... drożej

– Ubiegłoroczna oferta okazała się sukcesem; podróżnym zaoferowaliśmy wysoki standard i szybki czas przejazdu. Po bardzo pozytywnym odbiorze, w tym roku postanowiliśmy ponownie pojechać nad Bałtyk, by Dolnoślązacy mieli tam komfortowe połączenie nad morze, a mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogli dotrzeć do najpiękniejszego regionu Polski: na Dolny Śląsk – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Połączenie KD do Świnoujścia po raz pierwszy zostało uruchomione w 2023 roku. Bardzo szybko stało się popularne – w zeszłym roku skorzystało z niego ponad 7 tysięcy pasażerów. Idąc za ciosem, spółka po niewątpliwym sukcesie, także w tym roku uruchomiła tę promocję. Bilety są już w sprzedaży.

KD Premium Nadmorski odjazd!

Na trasie mają pojawić się najnowsze, klimatyzowane, pięcioczłonowe pociągi Impuls . Koleje Dolnośląskie chcą zapewnić jak największy komfort swoim pasażerom. W składzie będzie dostępny wagon z miejscami dla osób na wózkach - z windą lub rampą, a także wagon przystosowany do przewozu rowerów (liczba miejsc jest ograniczona).

Najszybsze połączenie nad morze z Dolnego Śląska

Pociąg z Wrocławia wyruszy nad morze w sobotę o godzinie 6:44 i planowo ma przyjechać do Świnoujścia o godzinie 11:57, a do Międzyzdrojów o 11:45. Oznacza to, że podróż pociągiem zajmie 5 godzin i 13 minut. Powrót będzie odbywał się w niedzielę o godzinie 15.

Pierwszy, tegoroczny kurs zaplanowano na 22 czerwca. Kolejne odbędą się w każdy weekend aż do 1 września oraz, dodatkowo 15 sierpnia (czwartek).