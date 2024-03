Piotr Samiec-Talar nie dostał powołania do kadry. Kogo Probierz wziął na baraże?

Piłkarze Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk i Dominik Marczuk są w gronie 27 zawodników powołanych przez Michała Probierza do reprezentacji Polski na marcowe mecze barażowe o awans do mistrzostw Europy. Na liście nie ma natomiast m.in. Arkadiusza Milika z Juventusu Turyn.

Samiec-Talar jednak biega za brzydko

Powołania nie dostał za to Piotr Samiec-Talar, w tym sezonie czołowa postać Śląska Wrocław (pięć goli, sześć asyst). Duża część wrocławskich kibiców dyskutowała, że Samiec powinien dostać szansę debiutu w kadrze. Wspominał o tym jesienią także Jacek Magiera.

- Jestem pod wrażeniem tego, jak Piotrek prezentuje się w tym sezonie. (...) Gdyby na boisku biegał tak, jak Nahuel, Bejger czy Janasik, to mówilibyśmy o drużynie narodowej. Ma swój sposób, czasem jest niezauważalny. Stąd różnie na niego patrzyliśmy. To jednak dla mnie wartościowy piłkarz. Przeszedł ogromną metamorfozę. Wszedł na wyższy poziom i chcemy by to kontynuował. Jest otwarty i chce pomagać zespołowi - powiedział w listopadzie szkoleniowiec WKS-u.

Walka o Euro 2024

Biało-czerwonych czeka ostatni etap walki o awans do tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. W półfinale swojej ścieżki barażowej podejmą 21 marca w Warszawie znacznie niżej notowaną Estonię, a w ewentualnym finale zagrają pięć dni później na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.