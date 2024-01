Pijacka bijatyka pod barem na Dolnym Śląsku. Na nagraniu widać, że ta bójka mogła zakończyć się tragicznie! | FILM

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (19/20 stycznia). Pijani mężczyźni w wieku 29-37 lat zostali zatrzymani przez policję, a po wytrzeźwieniu postawiono przed nimi zarzut udziału w bójce, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak doszło do bijatyki? Konflikt między mężczyznami pojawił się jeszcze w barze. Postanowili, ze nieporozumienie wyjaśnią między sobą na zewnątrz. Dyskusja przerodziła się w regularny atak, który możecie zobaczyć na filmie zamieszczonym poniżej: