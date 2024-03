Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Oryginalne wierszyki i rymowanki. Gotowe do skopiowania i wysłania

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Czas na życzenia dla pań! Tutaj znajdziecie fajne, oryginalne i nowe życzenia na Dzień Kobiet. Złóż je znajomym paniom w dniu ich święta. Życzenia mogą być krótkie albo długie, śmieszne i zabawne, albo poważne i oryginalne. Tak naprawdę liczy się pamięć. Z okazji Dnia Kobiet możemy złożyć życzenia osobiście, jednak jeżeli nie będzie to możliwe, zawsze możemy wysłać kartkę z życzeniami, SMS lub e-mail. Poniżej przykładowe życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET W piękny dzień Twojego święta,

Bądź zawsze uśmiechnięta,

Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,

A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,

Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,

I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij Dzień Kobiet już 8 marca. Złóż najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet. Najlepiej złożyć życzenia osobiście. Czasem jednak nie jest to możliwe. Jeśli więc chcecie pokazać, że pamiętacie, możecie wysłać SMS lub e-mail. Oto najfajniejsze życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet.

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc głowa do góry!

Niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.

Niech żyje cellulit i kurze łapki,

bo i tak jesteś fajna babka.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności, wszelkiej pomyślności

8 marca - niech to będzie dzień radosny.

Życzę Ci więc dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech Ci czas radośnie leci.

Moja Pani, dziękuję Ci,

Jak ptak śpiewający o mgły błękicie, jak kwiat, w którym nagle budzi się życie, jak piękne marzenie, co nie chce się spełnić, jak kolorowanka, którą trzeba zapełnić, jak różowy pokoik, który słońce opromienia, tak ja - z okazji Dnia Kobiet - ślę Ci najlepsze życzenia...

Gdy zegar wybije marca ósmego

i zacznie się Święto Kobiet,

zabraknie mi tylko jednego,

że z kwiatami nie jestem przy Tobie.

Lecz wiedz, Miła,

iż została osoba w oddali,

która zawsze o Tobie pamięta.

Właśnie ona Tobie życzy

dużo szczęścia i słodyczy,

miłych przygód, pełnych wrażeń

i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzenia na Dzień Kobiet 2024

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i z problemów nic sobie nie robiła.

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

Życzę Ci, aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować.

Życzę Ci szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

Z okazji dnia kobiet życzę Ci zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.

Doskonałości w każdym calu

Byś nigdy nie czuła smutku i żalu

Uśmiechu na twarzy przez cały rok

Byś do marzeń miała tylko krok

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie

A książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)

W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serce

I żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…

Dużo szczęścia pomyślności,

mało smutku, moc radości,

byś miłości w życiu miała w bród

boś Ty jest kobieta cud. Życzenia na dzień kobiet dla ukochanej: żony, narzeczonej, dziewczyny

Dla Ciebie wszystek słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd,

dla Ciebie wszystkie moje sny, dla mnie, kochana, tylko Ty!

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko *** Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki. Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

Bądź miła i grzeczna

dla wszystkich serdeczna,

a zawsze i wszędzie dobrze Ci będzie. ***

Abyś mimo upływu lat nigdy się nie zmieniała, zawsze tryskała energią i by ziściły się wszystkie Twoje plany i marzenia. ***

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz. ***

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

POWAŻNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 2024 Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci. Lecz słowa, które zostaną w pamięci, życzę szczęścia, dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości. Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. Wszystko co piękne i wymarzone, w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.

Miłości po kres i radości do łez, promyków słońca i bukietów róż bez końca, mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń, wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia, a w portfelu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące. By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło wszystko czego pragniesz by Twoim było. WESOŁE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET Dla Ciebie wszystek słońca blask, dla Ciebie niebo pełne gwiazd, dla Ciebie wszystkie moje sny, dla mnie, kochana, tylko Ty! ***

Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj co Ci życzę ja: dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości, to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!

[cyt]8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji znani aktorzy zdradzili, co podziwiają w kobietach. - Zadziwia mnie, ale i podziwiam umiejętność zmiany zdania w tempie ekspresowym - powiedział Filip Bobek. Aktor uważa, że jest wiele rzeczy w życiu, z którymi facet sobie nie poradzi, a kobieta załatwi to sprawnie i szybko.

DZIEŃ KOBIET WIERSZYKI Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli

Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci... PIĘKNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET Życzę Ci abyś odnalazła: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość. ŚMIESZNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET Dla dziewcząt, które znam moc życzeń dzisiaj mam.

Dużo zdrowia szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości.

Niechaj się to niesie na cały kraj,

dziś dla pań wszystko naj.. naj... naj! DZIEŃ KOBIET ŻYCZENIA Czekam chyba już wiek cały,

Aby wreszcie ujrzeć Cię.

Móc Cię wreszcie wziąć w ramiona

ia powiedzieć "Kocham Cię".

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

lecz w słowach Tych myśli,

niech się spełnią Twe marzenia.

Dużo sukcesów oraz radości,

dużo uśmiechów i spełnienia marzeń,

moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

Życzenia na Dzień Kobiet warto złożyć już wkrótce z okazji święta wszystkich pań. Oprócz tradycyjnych podarunków czy kwiatów, możemy również przekazać piękne życzenia. Czasami nie jesteśmy w stanie zrobić tego osobiście, dlatego możemy wysłać krótkie życzenia SMS. Poniżej przykładowe życzenia i smsy.

W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć, że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem! Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz.

Z okazji Dnia Kobiet: Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz, tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru, zaś miłości ponad wszystko życzy... Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Tobie w Dniu Kobiet, dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech Ci życie słodko płynie - w każdej chwili i godzinie.

Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet życzę Wam moje wspaniałe, niepowtarzalne Panie! Dziś powinnaś być królową, wypoczywać cały dzień. Komplementów słuchać dużo, wszystko na skinienie mieć. Nawet, kiedy spojrzysz w niebo i wypowiesz - tę chce mieć dzisiaj będziesz miała wszystko, bo to jest twój dzień. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej życzy… Marzec wyjął grosik srebrny, teraz będzie mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec pobiegł, kupić bukiet na dzień kobiet.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

WIERSZE NA DZIEŃ KOBIET Mimo tak wielkie płci naszej zalety,

My rządzim światem, a nami kobiety.

Ignacy Krasicki, Myszeida (Pieśń IV) DZIEŃ KOBIET ŻYCZENIA SMS Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze ŻYCZENIA SMSOWE NA DZIEŃ KOBIET Moja Pani, dziękuję Ci,

że czynisz ten świat piękniejszym i lepszym... ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET 8 MARCA Z okazji Dnia Kobiet

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko

życzy...

