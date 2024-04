Piękna partnerka Piotra Samca-Talara. Zobacz zdjęcia

Piotr Samiec-Talar to w tym sezonie jeden z kluczowych piłkarzy Śląska Wrocław. W 25 meczach strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst, co czyni go trzecim strzelcem w drużynie (po Exposito i Nahuelu) i najlepszym asystentem.

Piotr Samiec-Talar w tym roku skończy 23 lata. Jest wychowankiem Polonii Środa Śląska, ale do Wrocławia trafił już w 2017/2018. Jesienią 2018 roku zadebiutował w ekstraklasie. W kolejnych latach dostał trochę szans, ale jego talent nie rozwijał się tak, jak tego w Śląsku oczekiwano. Poszedł więc na wypożyczenie - najpierw do Widzewa Łódź, a potem do GKS-u Katowice, ale i tam się nie odnalazł. Wrócił do WKS-u. Początkowo do rezerw. Pierwszego gola w lidze strzelił w poprzednim sezonie, ale dopiero teraz wywalczył miejsce w pierwszej jedenastce.

Jak wiadomo - za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. U boku Piotra Samca-Talara jest Natalia, studentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie obroniła już tytuł inżyniera. Para jeździ razem oczywiście na wakacje, a Natalia chętnie wspiera Piotrka podczas meczów na Tarczyński Arena. Oby mieli okazję świętować niedługo razem mistrzostwo Polski Śląska.