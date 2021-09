PGNiG Superliga: Emocje do końca i porażka Zagłębia z Grupą Azoty Unią

W mecz lepiej weszli tarnowianie, jednak ich przewaga nie trwała długo. Miedziowi szybko wyszli na prowadzenie, które wynosiło trzy bramki – 6:3 i później 9:6. W tym momencie gra Zagłębia zacięła się na kilka minut, w których gospodarze rzucili cztery bramki z rzędu i wyszli na prowadzenie. Lubinianie jeszcze w pierwszej połowie wygrywali jedną bramkę, ale do końca pierwszej połowy lepiej prezentowali się zawodnicy Unii, co dało im dwubramkowe prowadzenie do przerwy.

Na początku drugiej połowie tarnowianie wyszli na 17:14, jednak tym razem to oni zaliczyli przestój, co wykorzystali lubinianie, doprowadzając kilka chwil później do remisu po 18. W tym momencie gra się wyrównała, jednak z lekkim wskazaniem na gospodarzy. W ostatnich dziesięciu minutach Unia wyszła na trzybramkowe prowadzenie 25:22, ale zawodnicy Zagłębia nie zamierzali się poddawać i doszli rywali na jedną bramkę, co zwiastowało olbrzymie emocje w samej końcówce. Tak też było, gdyż po trafieniu Shuichi Yoshidy w ostatniej minucie było 28:26, jednak kontaktową bramkę zdobył Wojciech Hajnos. Tarnowianie nie wykorzystali swojej okazji, ale w ostatniej sekundzie na remis ze skrzydła nie trafił również Jakub Bogacz i trzy punkty zostały w Tarnowie.