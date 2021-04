Państwowa dotacja dla klubów go-go. Zdaniem prokuratury okradano w nich klientów

Jak się dowiadujemy, sprawa pomocy dla klubów go-go to jeden z wątków śledztwa prowadzonego przez wrocławski wydział Prokuratury Krajowej i CBŚP. Przypomnijmy – w nocy z soboty na niedzielę policja najechała kluby Al Capone we Wrocławiu oraz Gold House i Royal Gentelmen Club w Warszawie. Zatrzymano 15 osób i wszystkie zostały aresztowane. Cztery z nich mają zarzuty kierowania grupą przestępczą. Jeden z domniemanych szefów szajki to policjant. Łącznie wśród zatrzymanych było trzech policjantów.

Firma musiała istnieć przed 2020 rokiem, zatrudniać pracowników, płacić za nich składki na ubezpieczenia społeczne oraz wykazać, że straciła finansowo na epidemii. W ciągu 48 godzin od złożenia wniosku wypłacane były pieniądze. Składający wniosek był uprzedzany o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

- Już po wypłacie do niektórych do firm może wejść kontrola, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, muszą one oddawać pieniądze. Nie jest wykluczone – napisało nam biuro prasowe PFR – że i firma Agnieszki K. zostanie skontrolowana. Jeśli ujawnione będzie, że pomoc spółce się nie należała, zostanie wezwana do zwrotu pieniędzy. Ale czy ta kontrola rzeczywiście będzie, a jeśli tak, to kiedy? Plan kontroli nie jest jawny. PFR współpracuje z KAS i CBA. Od początku akcji pomocy przeszło 600 firmom odmówiono wypłaty.