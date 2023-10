Ostatni ciepły weekend w 2023 roku! Od poniedziałku we Wrocławiu gwałtowne ochłodzenie. Szczegółowa prognoza Remigiusz Biały

Kalendarzowe lato dawno za nami, nie ma co liczyć na upały, ale jeszcze we wrześniu potrafiło być przyjemnie ciepło. To też się skończy i to już bardzo niedługo. Najbliższy weekend będzie ostatnim momentem roku 2023, gdy termometry pokażą 20 stopni. We Wrocławiu należy się spodziewać też deszczu. Od poniedziałku gwałtowne ochłodzenie. Zobacz szczegółową prognozę pogody.