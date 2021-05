Oskarżeni o mord na zlecenie. Za 500 złotych zabili cztery osoby?

Dramat wydarzył się w nocy z 23 na 24 lutego 2007. Przez wiele lat wydawało się, że śmierć trzech mężczyzn i kobiety to wypadek, zwarcie instalacji elektrycznej. Dopiero niedawno na jaw wyszło, że to było podpalenie zlecone przez gangsterów. Powód? Poprosił ich o to stały dostawca heroiny, prywatnie sąsiad zamordowanych. Choć spalony miał być samochód, a nie mieszkanie z ludźmi.

A o co poszło? Dostawca heroiny dla grupy „Gilosa” uczestniczył w towarzyskim spotkaniu, w którym uczestniczyli też domownicy ze św. Wincentego – dwaj bracia. Doszło do szarpaniny, pijany mężczyzna uderzył kobietę uczestnicząca w spotkaniu. Potem wsiadł za kierownicę i odjechał. Wezwano policję. Z ustaleń śledztwa wynika, że tragiczna śmierć czwórki domowników, to zemsta za ów incydent. W pożarze zginął jeden z braci. Drugi przeżył, bo tego wieczora nie było go w domu.

Rzekomy zleceniodawca zemsty już nie żyje. Oprócz „Gilosa” i „Bamba” na ławie oskarżonych zasiada jeden z podpalaczy Damian N. ps. „Mietek”. Drugi z podpalaczy odsiaduje wyrok w Niemczech. Polska prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję.