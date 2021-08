Ogromny waran stepowy spacerował po parku w Lubinie. Ktoś go wyrzucił? Zobaczcie zdjęcia!

Dorosłego samca warana stepowego znaleziono w parku w Lubinie. Trafił do schroniska w Świdnicy, a następnie do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt FOPiT w Raczkowej, które jest jedynym tego typu ośrodkiem w okolicy.

"Zwierzak trafił do nas zaniedbany i wygłodzony, prawdopodobnie komuś uciekł albo właściciel go wyrzucił" - powiedział nam szef ośrodka w Raczkowej Krzysztof Strynkowski. - Gady na wolności nie przeżyją, są ciepłolubne i muszą mieć terrarium. Jeżeli właściciel się nie zgłosi, to waran będzie u nas do końca swoich dni.