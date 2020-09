Oddział intensywnej terapii na kółkach. Najnowocześniejsza w Polsce karetka rozpoczęła służbę we Wrocławiu (ZDJĘCIA)

Nowoczesna karetka rozpoczęła w środę, 2 września, służbę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Pojazd kupiło miasto zaraz na początku epidemii, ale do końca sierpnia trwało uzyskiwanie niezbędnych atestów, homologacji i pozwoleń dopuszczających go do użytku.

Podczas prezentacji karetki rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Piotr Ponikowski podkreślał, że jest to jedna z dwóch najnowocześniejszych karetek w Polsce. Ponikowski powiedział, że jest to oddział intensywnej terapii na kółkach.

- Nowa karetka kontenerowa będzie służyła do przewozu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową. Koronawirus i tego typu ciężkie powikłania często wymagają takiego wielonarządowego wspomagania. W takiej karetce możemy podłączyć urządzenie ECMO, które pozwala zastąpić pracę płuc i serca. Często jest tak, że czas dowozu pacjenta z różnych obszarów Dolnego Śląska jest dosyć długi i stan pacjenta może się podczas tej drogi znacznie pogorszyć lub nawet pacjent może umrzeć – tłumaczyła w marcu czytelnikom portalu GazetaWroclawska.pl Monika Kowalska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej.

Dotychczas do urządzenia zastępującego serce i płuca można było podłączyć pacjenta dopiero po dowiezieniu go do jednego z dwóch wrocławskich szpitali dysponujących taką aparaturą, czyli szpitala uniwersyteckiego lub wojskowego. Nowa karetka pozwala na to już w trakcie jazdy do szpitala.

Karetka kosztowała 1,1 mln zł. Za połowę tej kwoty Wrocław kupił także mniejszą karetkę dla szpitala wojskowego przy ul. Weigla.