Od poniedziałku rząd zniesie część obostrzeń? Spór w rządzie

Od poniedziałku, 1 lutego, część obowiązujących w Polsce obostrzeń może zostać zniesionych lub ograniczonych. Jeszcze w tym tygodniu ma to ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, decyzję dotyczącą obostrzeń poznamy przed weekendem. Złagodzenia części obostrzeń chce premier Mateusz Morawiecki. Tyle, że przeciwnikami takiego rozwiązania są zarówno minister zdrowia Adam Niedzielski, jak i doradca premiera ds. pandemii, profesor Andrzej Horban. W środę na kolejnym posiedzeniu zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który ma ustalić szczegóły ewentualnego luzowania obostrzeń.Które obostrzenia mogą zostać zniesione w pierwszej kolejności i kiedy się to stanie? Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.Przejdź do kolejnego slajdu ---