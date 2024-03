Od lat rozpracowywali grupę przestępczą. We Wrocławiu trafili na arsenał zakopany w ziemi

Ta długoterminowa - jak mówią policjanci - realizacja, ma początek w 2016 roku. Sprawa ma związek z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków zabronionych. Od początku sprawą zajmowali się nią funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z prokuratorami Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

- Nieustannie od 8 już lat policjanci zatrzymują kolejne osoby, których działalność stanowi element dużej sprawy dotyczącej sprzedaży znacznych ilości środków zabronionych, w toku której prokuratorzy Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu postawili zarzuty już ponad 150 osobom, zarzucając im szereg przestępstw narkotykowych. Wobec większości z tych osób zapadły już prawomocne wyroki skazujące, zaś wobec niektórych wciąż toczą się postępowania - informuje w komunikacie asp. Aleksandra Pieprzycka z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu.