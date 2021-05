Od kiedy na basen lub do aquaparku we Wrocławiu? Sprawdź

Na największych obiektach we Wrocławiu – na Orbicie przy Wejherowskiej oraz w Aquaparku przy Borowskiej - trwają jeszcze remonty lub prace konserwacyjne, ale jak zapewniają zarządzający nimi, te są już na finiszu i możemy szykować się na otwarcie. Często - jak w przypadku wrocławskiego aquaparku - będzie to start po ponad pół roku trwającym pandemicznym zamrożeniu. Przypomnijmy, zgodzie z rządowym rozporządzeniem od 28 maja – dla wszystkich gości (nie tylko zorganizowanych grup i sportowców) - będą mogły się otworzyć kryte baseny oraz aquaparki. Wraz z nimi otwarte też zostaną kluby fitness, siłownie, solaria (maks. 1 osoba na 15m2). Maksymalne obłożenie każdego obiektu będzie mogło wynosić maksimum 50 proc.Pozostałe procedury obowiązujące na basenach i w aquaparkach:zachowanie dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzikaobowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymiobowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.Na kolejnych stronach znajdziecie informacje o największych basenach we Wrocławiu i najbliższym sąsiedztwie, które otworzą się w najbliższym czasie.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press