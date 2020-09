Od dziś płacimy drożej za wywóz śmieci we Wrocławiu. Stawki wśród najwyższych w Polsce

Podwyżkę stawek za wywóz śmieci wrocławscy radni uchwalili pod koniec lipca. Nowe stawki weszły w życie 1 września. Ich wprowadzenie władze Wrocławia tłumaczyły nowelizacją ustawy śmieciowej, która zmieniła (podniosła koszty) system odbioru śmieci. Od dziś obowiązują maksymalne stawki za odbiór odpadów, a także ich obowiązkowe segregowanie. Jak podkreślali pomysłodawcy, dzięki podwyżkom system gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować. Stawki za wywóz śmieci poszły średnio w górę o około 36 proc. Jeśli więc czteroosobowa rodzina płaciła do tej pory za wywóz posegregowanych śmieci około 50 zł miesięcznie, to po podwyżce zapłaci ponad 70 zł. W przypadku dwóch osób jest to około 54 zł.Wprowadzając podwyżki, przedstawiciele ratusza przekonywali, że Wrocław jest wśród miast, gdzie podwyżki są najniższe. Marcin Urban, skarbnik miasta argumentował, że w ponad połowie gmin w Polsce ceny za odbiór odpadów wzrosły o 50–100 proc., a często więcej. Natomiast we Wrocławiu ta podwyżka to średnio 36 proc. Jednak w stolicy Dolnego Śląska jeszcze przed podwyżkami płaciliśmy jedne z wyższych stawek wśród największych miast w kraju. Po podwyżkach – jak sprawdziliśmy - plasujemy się w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o ponoszone koszty obok Warszawy i Gdańska. Na kolejnych stronach prezentujemy nowe stawki za wywóz śmieci we Wrocławiu, a także pokazujemy, koszty jakie w związku z wywózką śmieci, muszą ponosić mieszkańcy innych dużych miast w Polsce.

Janusz WóJtowicz / Polska Press Grupa