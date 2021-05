Nowe nazwy popularnych grzybów. Oto oficjalne wytyczne mykologów [SPRAWDŹ]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Nowe nazwy popularnych grzybów. Oto oficjalne propozycje mykologów [SPRAWDŹ]

Zbieracie grzyby i chętnie jeździcie na grzybobrania do lasu? Z pewnością zainteresują Was nowe propozycje Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, dotyczące nazewnictwa polskiego nazewnictwa grzybów. W tym roku Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów działająca w ramach PTM wydała już dwie rekomendacje z nowymi nazwami proponowanymi na podstawie nazewnictwa łacińskiego. Komisja chce uporządkować polskie nazewnictwo, które jest dziś rozproszone w wielu źródłach.



Zobaczcie stare (będące w powszechnym użyciu) nazwy i te proponowane przez specjalistów, mykologów. Wybraliśmy zmiany dotyczące najpopularniejszych grzybów jadalnych i trujących.



