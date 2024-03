Nocny pożar we Wrocławiu. Na Ołbinie spłonęły wiaty śmietnikowe. To kolejny taki przypadek! Remigiusz Biały

W nocy z soboty na niedzielę (23-24 marca) doszło do groźnego pożaru we Wrocławiu. Na Ołbinie na jednym z podwórek spłonęła wiata śmietnikowa. Strażacy walczyli z wysokim ogniem i dużym zadymieniem. To nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu.