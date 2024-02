Niedawno je zamykano, teraz wracają do Wrocławia. Znana polska marka otwiera nowy sklep w Sky Tower Aneta Kolesińska

Nowy salon znanej polskiej marki otworzy się już wkrótce we Wrocławiu. Kolejny sklep Empik otworzy się w Sky Tower. Sprawdź kiedy

Do grona najemców Sky Tower we Wrocławiu, dołączyła popularna sieć salonów Empik. Otwarcie zaplanowane jest już wiosną. Czy uda się mu utrzymać, czy czeka go podobny los co sklep na rynku, Dworcu Głównym czy w Renomie?