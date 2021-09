Niebezpieczne miejsca we Wrocławiu - tu się lepiej nie zapuszczać po zmroku

Gdzie we Wrocławiu lepiej nie wychodzić po zmroku, a gdzie można czuć się bezpiecznie?



Oto ranking wrocławskich osiedli pod względem liczby wykroczeń, potwierdzonych przez straż miejską w całym 2020 roku.



Ułożyliśmy go od najbezpieczniejszych osiedli, do tych z największą liczbą wykroczeń. Powstał na podstawie najbardziej aktualnego, udostępnionego dokumentu: "Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia, rok 2020"



