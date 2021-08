Nie uczłowieczaj swojego psa i kota, a wszyscy będziecie szczęśliwi

Siedzimy ciągle w mieszkaniu, więc wreszcie weźmiemy sobie psa (albo kota), jak zawsze marzyliśmy – tak w czasie nieszczęsnej pandemii koronawirusa pomyślało wielu z nas. W licznych polskich domach pojawili się nowi, czworonożni lokatorzy. Znakomicie! Chyba że zawczasu nie pomyśleliśmy, co się stanie, gdy wrócimy do normalnego życia, a więc chodzenia do pracy i szkoły. W tym czasie nasze zwierzaki zostają w domu same. O ile koty poradzą sobie z taką nagłą zmianą bez większych problemów, o tyle dla psa może się to okazać traumatycznym przeżyciem. Jeśli nie nauczyliśmy go, że kilka godzin w samotności nie oznacza końca świata, może to oznaczać wielkie problemy…

Czas na trening separacyjny

Co robi małe dziecko, gdy pierwszy raz jest odprowadzane przez rodziców do przedszkola? Pierwszego dnia jest zwykle tak, że zostawione tam na chwilę zaczyna żałośnie płakać. Czy mama albo tato przyjdą po mnie? Oczywiście po kilku dniach wszystko wraca do normy, a przedszkole okazuje się wcale nie takie straszne.

Co to ma wspólnego z psami? Okazuje się, że wiele. Podobno intelektualnie dorosły pies dorównuje ludzkiemu trzylatkowi, nic więc dziwnego, że taki zwierz, który przywykł do nieustannej obecności ludzi w domu (a tak było przez ostatnie półtora roku), zostawiony nagle na kilka godzin w samotności też będzie przerażony i zacznie po psiemu płakać, a więc szczekać, skomleć czy wyć. Nasi sąsiedzi nie będą tym zachwyceni. My również, zwłaszcza gdy w perspektywie będziemy mieli mandat za zakłócanie spokoju innym.

– Można powiedzieć, że mamy już epidemię problemów separacyjnych związanych z tym, że do tej pory psy były przez cały dzień ze swoimi ludźmi, a w tej chwili zostają same często na wiele godzin, a kompletnie nie są do tego przygotowane – mówi Jacek Gałuszka, instruktor szkolenia psów, behawiorysta, założyciel Szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka, wykładowca i autor książek o wychowaniu tych zwierząt, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Psich Profesjonalistów. Takie zachowanie zwierzęcia nazywa fachowo lękiem separacyjnym. Jak dodaje, bywa, że nienauczony zostawania w domu pies próbuje się wydostać z pomieszczenia, w którym jest zamknięty, dlatego gryzie drzwi czy intensywnie je drapie. Nierzadko, próbując się stamtąd wydostać, sam się okalecza. Może też załatwiać się w pobliżu drzwi.

To trudny problem, bo wszystko dzieje się wtedy, gdy nas nie ma w domu – nie możemy więc działać bezpośrednio wtedy, gdy ten kłopot się pojawia. – W ciężkich przypadkach niezbędne jest podanie leków wyciszających. Oczywiście to trzeba zrobić po konsultacji z lekarzem weterynarii – tłumaczy Jacek Gałuszka. I zaleca jak najszybsze rozpoczęcie tzw. treningu separacyjnego. Chodzi w nim o to, by sukcesywnie przyzwyczajać naszego psa do tego, że zostawanie samemu w domu nie jest czymś strasznym. Takie ćwiczenie trzeba zacząć od aktywności fizycznej, a więc przed zostawieniem psa samego bierzemy go na intensywny, długi spacer, który sprawi, że poczuje się nieco lepiej – trochę się zmęczy, będzie więc odpoczywał. Po spacerze możemy go też nakarmić.

– Jeżeli planujemy psa zostawiać na dłuższy czas, powinniśmy zacząć trening od krótkich odcinków – tak, by nasze wyjście i powrót nie wiązały się dla niego z czymś przerażającym. To trzeba robić systematycznie, wydłużając ten czas – instruuje Jacek Gałuszka. – Poza tym powinniśmy wprowadzić jakiś rodzaj separacji psa w domu wtedy, kiedy my tam jesteśmy, a więc nie pozwolić mu na to, by cały czas nam towarzyszył, nawet wtedy, gdy idziemy do łazienki. To spowoduje, że będzie w stanie wytrzymać tę separację wtedy, gdy nas nie będzie w domu.