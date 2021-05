Nie ma chętnych na szczepionkę Astra Zeneca? Sprawdzamy, jak jest we Wrocławiu Marcin Rybak

zdjęcie ilustracyjne Waldemar Wylegalski

Nie ma chętnych na szczepionki Astra Zeneca w Wałbrzychu na samochodowym punkcie szczepień drive thru – donosiły media. A jak jest we Wrocławiu? Czy preparat Astra Zeneca może się zmarnować? - Na tę szczepionkę najszybciej można znaleźć wolny termin – słyszymy w firmie prowadzącej sześć punktów szczepień we Wrocławiu. - Nie jest jednak tak, że nikt nie che się nią szczepić.