Narodowy Dzień Tenisa we Wrocławiu. Impreza w Olimpijski Club

–Bardzo podoba mi się idea Narodowego Dnia Tenisa, bo sam zacząłem grać w tenisa dzięki dużemu wydarzeniu. To akurat był mecz Pucharu Davisa Polska vs Wielka Brytania. Do dziś pamiętam Wojtka Fibaka na żywo. Każdy ma wydarzenie, które pcha do przodu, a dla mnie takim był właśnie tamten pojedynek. Narodowy Dzień Tenisa w 10 miastach jest potrzebny, bo daje szansę, że dzieci pociągną rodziców na kort. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie organizowane co roku, bo warto promować tenis wśród jak największej liczby osób – mówi Mariusz Fyrstenberg, kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa.

– Mam nadzieję, że w sobotę 5 września dużo dzieci spotka się ze swoimi idolami, czy starszymi kolegami, którzy pokażą im, że warto być aktywnym i iść do sportu. Jest czas, że dominują gry komputerowe, siedzenie w domu i pasywny styl życia, a my chcemy namówić je do aktywności fizycznej – dodaje Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Fed Cup, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej.