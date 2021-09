Największy na świecie sterowiec lata dziś nad Wrocławiem. Gdzie go zobaczymy? [ZDJĘCIA]

Zeppelin, który nas odwiedził liczy 75 m jest obecnie największym sterowcem na świecie. Prędkość przelotowa wynosi ok. 100 km/h (maks. 125 km/h) i zależy od siły i kierunku wiatru. Maks. wysokość to 3000 m n.p.m., a normalna wysokość przelotowa to ok. 300 m nad powierzchnią ziemi. Sterowiec wypełniony jest niepalnym hel​em. Steruje nim dwóch pilotów, a do gondoli może zabrać 15 pasażerów. Organizatorem przelotów a zarazem właścicielem giganta jest Grupa ZF – producent części dla branży motoryzacyjnej.