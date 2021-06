Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/26]

Najpiękniejsze ogródki działkowe z wrocławskich ROD. Musisz to zobaczyć!

Odwiedziliśmy z aparatem wrocławskie ogródki działkowe w poszukiwaniu tych najpiękniejszych. To miejsca, gdzie spędzanie czasu jest wielką przyjemnością. To dosłownie dzika przyjemność natury, bo to właśnie przyroda ściąga każdego lata działkowców. Dla jednych ważne są tu owoce, dla innych warzywa, niektórzy wolą kwiaty, a są też tacy, co na ogródku chcą mieć cień, altankę i grilla na zielonej trawie. Naukowcy od dawna mówią - jesteś tym co jesz, a ze swojego ogródka można mieć najlepszej jakości warzywa i owoce. Jest to też miejsce, gdzie można się wyciszyć na świeżym powietrzu, co znakomicie wpływa na redukcję stresu.



Zobaczcie galerię najpiękniejszych działek, jakie znaleźliśmy. Posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.