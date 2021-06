Najlepszy polski golfista pochodzi z Wrocławia. Adrian Meronk: Golf to są takie... szachy w plenerze

Idzie sobie elegancko ubrany facet po trawniku, od czasu do czasu uderzy kijem w białą piłeczkę, która wpada do dołka - lub nie - a potem znów idzie... "Ale mi to wysiłek" - powie wielu. A jak jest naprawdę?

- Prawda jest taka, że to najtrudniejszy sport na świecie, bo wymaga koordynacji całego ciała, skupienia, ale też i dobrych warunków fizycznych jeśli chodzi o zawodowy golf. Podczas jednej rundy golfista przechodzi około 14 kilometrów - to sporo. Golf to bardzo złożony sport, który wymaga ciężkich treningów. To też dyscyplina, w której chociaż dążymy do perfekcji, to nikt nigdy jej w golfie nie osiągnie - to jest gra błędów i kto tak naprawdę zrobi mniej błędów, ten na końcu wygrywa.

To, co widzimy na zawodach, to finał wielkich przygotowań? Jak wyglądają kulisy?

- Ćwiczę 8 godzin dziennie. To nie jest tylko uderzanie piłek, praca nad techniką, ale też praca z psychologiem, treningi na siłowni. Codziennie jestem na pełnych obrotach.

Archiwum prywatne

Po zawodach bywa pan wykończony?

- Szczególnie psychicznie, bo jedna runda trwa około pięciu godzin, a gramy cztery rundy w ciągu całego turnieju i trzeba cały czas, na maksa, być skupionym. To jest też czas, kiedy przychodzą do nas myśli, których nie chcemy, bo między strzałami jest parę minut przerw, trzeba dojść do piłki. W skupieniu się "na tu i teraz" bardzo pomaga praca z psychologiem.

