Najlepsze zdjęcia naszego fotoreportera z igrzysk w Tokio (GALERIA)

NOWE Przez pandemię rośnie liczba samobójstw, coraz częściej z powodu nagłej utraty źródła utrzymania

Od stycznia do maja tego roku odnotowano o prawie 19 proc. więcej zamachów samobójczych w porównaniu do zeszłego roku. Zwiększyła się także liczba prób spowodowanych nagłą utratą źródła utrzymania. Przyrost wyniósł przeszło 106 proc. w porównaniu do 2019 r. i 32 proc. w zestawieniu z ub.r. - Pandemia oprócz tego, że sama w sobie może napawać lękiem, dodatkowo spotęgowała wszystkie dotychczasowe problemy ludzi- tłumaczy ekspert.