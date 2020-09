Najdroższe i najtańsze miasta na Dolnym Śląsku [RANKING]

Zestawienie obciążeń jakie ponoszą mieszkańcy miast na Dolnym Śląsku na usługi komunalne, oparliśmy na danych zawartych w raporcie przygotowanym przez firmę doradczą Curulis. Porównano w nim koszty, jakie obciążają statystyczną, czteroosobową rodzinę jeżeli chodzi o wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór śmieci, podatek od nieruchomości, komunikację publiczną oraz opłaty za parkowanie. Niestety już rok 2019 przyniósł wysoki wzrost cen naszego koszyka usług komunalnych - o 9 proc., znacznie ponad poziom inflacji, wzrostu gospodarczego czy też wzrostu wynagrodzeń. Wydawało się, że jest to w znacznym stopniu efekt odłożonych podwyżek z 2018 roku – roku wyborczego i w 2020 roku ceny powinny się już stabilizować. Tak się nie stało. 2019 rok okazał się tylko preludium do znacznego wzrostu cen usług komunalnych w 2020 roku, które średnio podskoczyły o blisko 15 proc. Dolnośląskie miasta doskonale oddają dużą rozpiętość kosztów, jaka charakteryzuje cały kraj. Dość powiedzieć, że w dziesiątce najtańszych miast do życia w Polsce znalazł się Bolesławiec, a wśród najdroższych – Wołów i Wałbrzych. Jak wynika z rankingu Curulis, najtańszym miastem w naszym kraju jest Zambrów z rocznymi kosztami na poziomie 1610 zł, a najdroższym Choszczno w którym rodzina wydaje rocznie na usługi komunalne aż 4926 zł. Na kolejnych stronach prezentujemy dziesiątkę najtańszych miast do mieszkania w naszym regionie oraz dziesiątkę miast, których mieszkańcy płacą najwięcej za usługi komunalne. Zacznijmy od miejscowości w których te koszty najmniej obciążają kieszenie (pokazujemy je od droższych do najtańszego miasta). Znajdziesz je na kolejnych slajdach.

pixabay