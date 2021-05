Najczęstsze choroby roślin w ogrodach. Zobacz, co im dolega i jak je leczyć

Przebarwienia lub plamy na liściach, ich przedwczesne opadanie, biały nalot to tylko niektóre z symptomów oznaczających, że roślina jest chora. Jakie choroby roślin występują w ogrodach i na działkach najczęściej i co zrobić, aby rośliny rosły zdrowo? Przeczytajcie na kolejnych slajdach. Poradnik przygotowaliśmy razem z dr. Włodzimierzem Kitą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Przeglądaj galerię i zobacz choroby roślin ozdobnych i owocowych, poruszając się za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie

wikipedia.org