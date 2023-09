Na Złotnikach we Wrocławiu będą nowe boiska. Powstaną przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Nowe boiska sportowe powstaną na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii numer 2 przy ulicy Kieleckiej na Złotnikach. Miasto wybuduje w sumie dwa obiekty - mniejszy i większy. Będą one zrobione z tartanu, czyli specjalnej gumy używanej do wykładania boisk sportowych.

Na nowych boiskach młodzież będzie mogła grać w:

- Inicjatywa budowy boisk wyszła od strony miasta. Nie mamy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, przez co mamy bardzo ograniczone możliwości do organizacji zajęć sportowych. Dlatego wykorzystujemy teren, który mamy dookoła, a jest on bardzo duży. Nowe boiska pozwolą nam na organizację zajęć w komfortowych warunkach, ale także zajęć popołudniowych, pozalekcyjnych i rozwijających zainteresowania - mówi Wioletta Lewandowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.