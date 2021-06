Na koncie Jacka Sutryka przybyło ponad pół miliona złotych

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Na koncie Jacka Sutryka przybyło ponad pół miliona

Jakimi majątkami dysponują najważniejsi urzędnicy we Wrocławiu? Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe członków zarządu miasta za 2020 rok, a zaczęliśmy oczywiście od prezydenta miasta. Jest kilka zaskoczeń. Wartość majątku prezydenta zadeklarowana przez niego za 2020 rok, o blisko 760 tys. złotych zmalała w porównaniu z tym, co ujawnił w swoim oświadczeniu majątkowym za 2019 rok. Jednocześnie sumy zgromadzone na jego kontach urosły o ponad pół miliona złotych.



Jak to możliwe? To wyjaśniamy na kolejnej stronie. Na dalszych ujawniamy majątki członków zarządu miasta. Pokazujemy też źródła ich dodatkowych zarobków.