MŚ w pływaniu. Rekord Polski Kornelii Fiedkiewicz. Do kwalifikacji olimpijskiej to za mało

To pierwszy, seniorski rekord kraju Kornelii Fiedkiewicz. 22-latka z Legnicy w swoim wyścigu płynęła na drugim torze a jej czas - nowy rekord Polski - 54.01 był siódmym wynikiem półfinałów. To wynik o 0.21 sekundy lepszy niż dotychczasowy rekord, który już od pięciu lat należał do doświadczonej Katarzyny Wasick. Najlepszy czas eliminacji należał do Holenderki Marrit Steenbergen (52.53), która będzie z pewnością jedną z faworytek do podium.

Co ciekawe - rekord kraju nie daje niestety Fiedkiewicz indywidualnej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, które na przełomie lipca i sierpnia organizuje Paryż. Minimum to 53.61 i co prawda można się starać o nie do czerwca, ale Polska musiałaby jeszcze sporo urwać ze swojej życiówki. Pierwsza okazja już w piątek, w finale mistrzostw świata. Start o godz. 17.02.

- Jestem bardzo szczęśliwa z mojego pierwszego, indywidualnego rekordy Polski seniorek. Już rano płynęło mi się bardzo dobrze. Popołudniu chciałam dać z siebie wszystko i zobaczyć na co mnie stać. To dało pierwszy, indywidualny finał mistrzostw świata - powiedziała po starcie Fiedkiewicz. - Już od dłuższego czasu myślałam o tym, kiedy uda mi się pobić pierwszy indywidualny rekord Polski. W końcu to się udało. Dla mnie to magiczny moment. Jestem z siebie dumna. Teraz nie mam nic do stracenia. Jestem tutaj po to, aby zaprezentować Polskę najlepiej jak potrafię - dodała. W sobotę rano popłynie jeszcze na 50m stylem dowolnym.