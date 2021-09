Motocyklista wpadł do rowu na Kamieńskiego. Został zatrzymany przez policję (ZDJĘCIA) JJ

O sporym pechu może mówić motocyklista, który w środę (1.09) około godziny 18 na ul. Kamieńskiego we Wrocławiu nie zapanował nad jednośladem, i na prostej drodze przewrócił się, po czym wpadł do rowu. Został poturbowany, ale zamiast do szpitala, trafił na komisariat policji.