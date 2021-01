Monika Hojnisz mistrzynią Europy w biathlonie. Złoto wywalczyła w Dusznikach-Zdroju

29-letnia Monika Hojnisz miała jedno pudło, co w biegu indywidualnym oznacza minutę kary. Pomimo tego Polka okazała się najszybsza. Jej najgroźniejszą rywalką okazała się Anastazja Merkuszyna z Ukrainy, która co prawda strzelała bezbłędnie, ale biegła wolniej. Nasza zawodniczka po czwartym strzelaniu traciła do swojej konkurentki 14 sekund, ale na ostatnich trzech kilometrach odrobiła to z nawiązką i ostatecznie zwyciężyła z przewagą trzech sekund. Brąz przypadł Łarisie Kuklinie z Rosji.

Hojnisz była już mistrzynią Europy w 2013 roku, ale w biegu pościgowym. Jej największy sukces to brąz mistrzostw świata w 2013 roku w biegu masowym.

Pozostałe Polki były daleko – 43. miejsce zajęła Magdalena Gwizdoń, a 74. Natalia Tomaszewska.

Zmagania biathlonistów są rozgrywane na obiekcie Tauron Duszniki Arena. W sumie na Dolnym Śląsko pojawiło się ponad 300 uczestników, którzy rywalizują w czterech konkurencjach: biegu indywidualnym, pościgowym, w sprincie oraz w sztafetach. Oprócz europejskich drużyn, swoje uczestnictwo zgłosiły reprezentacje takich krajów jak: Australia, Brazylia, Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone.