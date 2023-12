Milion złotych od samorządu Dolnego Śląska na pomoc niepełnosprawnych. Rusza konkurs ofert!

- Niepełnosprawność spowodowana wypadkiem lub nagłą chorobą to z pewnością traumatyczne przeżycie. Szczególnie w pierwszych tygodniach osobie poszkodowanej jest bardzo trudno odnaleźć się w tej sytuacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest inicjatywa stworzenia Dolnośląskiej Sieci Wsparcia – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Program będzie dotyczył osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, dotkniętych nagłą niepełnosprawnością lub powstałą do 3 miesięcy przed objęciem wsparciem. Pomoc będzie skierowana do osób przebywających w szpitalu, które doświadczyły niepełnosprawności w wyniku choroby lub wypadku.

Jaką pomoc otrzymają osoby niepełnosprawne?

- Najważniejsza potrzeba dla osoby, która staje się niepełnosprawna to przede wszystkim pomoc psychologiczna. Ta pomoc musi być kompleksowa i obejmować rehabilitację funkcjonalną, ale też umysłową – mówi Dariusz Nowicki, ojciec 18 letniej pacjentki, która uległa ciężkiemu wypadkowi . Pan Dariusz opowiedział o emocjach, które towarzyszyły mu po wypadku córki: - Dla każdego rodzica naturalnym, pierwszym odczuciem jest odrzucenie tej sytuacji, w której się znajduje, ale z upływem czasu przychodzi poczucie tego, co naprawdę się wydarzyło.

Gdzie będzie dostępne takie wsparcie?

Oferty należy składać od 12 grudnia do 5 stycznia 2024 roku. Program pilotażowy przewiduje dofinansowanie na dwa lata. Wymogiem jest zorganizowanie takiego miejsca w co najmniej jednym wielospecjalistycznym szpitalu w regionie.

We Wrocławiu zobligowane są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka.