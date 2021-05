Mieszkańcy Maślic przenoszą żaby wiadrami, by je ratować

Akcja przenoszenia płazów na Rędzinie organizowana jest na szerszą skalę od kilku lat. W 2016 roku podczas kontroli zbiornika wodnego w Parku Rędzińskim naukowcy stwierdzili zwiększoną śmiertelność płazów na ulicy Rędzińskiej, ulicy Ślęzoujście i alei Śliwowej. W latach 2017-2019 zorganizowano więc akcję mającą na celu odławianie migrujących płazów z jezdni i ich bezpieczne przenoszenie do stawu w Parku Rędzińskim. W 2017 roku przeniesiono prawie 100 ropuch szarych oraz pojedyncze osobniki ropuch zielonych, traszek zwyczajnych, traszek grzebieniastych, żab zielonych i żab brunatnych. Z kolei w 2018 roku przeniesiono ok. 500 osobników z czterech gatunków płazów.

We Wrocławiu żyje co najmniej 10 gatunków płazów. Zasiedlają około 200 zbiorników wodnych. Wszystkie płazy są pod ochroną. Do gatunków objętych ochroną ścisłą należą: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa i traszka grzebieniasta.

- Żaby są zwierzętami dwuśrodowiskowymi, przez większość czasu żyją w lasach, nad rzeką, na łąkach. Ale ich rozród jest ściśle związany z wodą - mówi Paweł Grochowski, przyrodnik i mieszkaniec Maślic. - Tutaj na Maślicach, żaby, by móc odbyć gody, wędrują z Lasu Pilczyckiego do zbiorników w Parku Świetlików. Droga prowadzi przez ruchliwą ulicę Rędzińską. Co roku podczas tych migracji ginęło sporo płazów. A do tego teraz Maślice mocno się rozbudowują, więc ruch jest jeszcze większy. Tymczasem populacja płazów znacząco się zmniejszyła. Na szczęście, jesteśmy tego świadomi i od kilku lat wiosną mieszkańcy angażują się w przenoszenie płazów.

Szacuje się, że tylko na Maślicach żyje kilkaset płazów. Paweł Grochowski w tym roku przeniósł około stu.

- Były to głównie ropuchy szare i traszki grzebieniaste. Ale Maślice zamieszkują też traszki zwyczajne. Spora populacja płazów jest też na Zalesiu. Tam akcja ratowania płazów jest organizowana na jeszcze szerszą skalę - dodaje Paweł Grochowski. - U nas dzieje się to spontanicznie, ale to, czym możemy się pochwalić, to fakt, że mieszkańcy sami z siebie angażują się w ratowanie tych zwierząt.

Płazy migrują w okresie wiosennym, kiedy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy jest stosunkowo ciepło. W wodzie mogą przebywać od kilku dni do nawet kilku tygodni. Do ratowania żab potrzeba tylko wiadra i dobrych chęci.