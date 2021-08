Mężczyzna skoczył z mostu Uniwersyteckiego do rzeki. Nie udało się go odnaleźć

Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie do służb ratowniczych wpłynęło o godzinie 2.26 od przechodnia, który widział mężczyznę skaczącego z mostu do rzeki. Zgłaszający nie zauważył, aby człowiek ten wypłynął na brzeg.

Na miejsce niezwłocznie skierowano cztery zastępy straży pożarnej, ratowników wodnych, pogotowie ratunkowe i policję.

Działania poszukiwawcze nie przyniosły jednak skutku. Mężczyzny nie odnaleziono i nocną akcję trzeba było zakończyć. Wyjaśnieniem sprawy zajęła się policja.